Già lo scorso anno al GF Vip, il popolare reality show condotto dal bravissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci sono stati degli ingressi a programma in corso. In questa stagione è avvenuta la stessa cosa. Tutto questo perché molti Vip sarebbero in procinto di lasciare il programma a causa del suo prolungamento fino a marzo 2022.

Fonte Studio GF Vip

Tra i nuovi entrati i nomi che spiccano di più sono senz’altro Valeria Marini e Patrizia Pellegrino. Nelle dinamiche del gioco però un ruolo di primissimo piano lo sta avendo Biagio D’Anelli. Il ragazzo pur essendo entrato da poco ha instaurato un rapporto molto stretto con Miriana Trevisan. I due infatti parlano molto e sono molto complici. I telespettatori e lo stesso Alfonso Signorini però vorrebbero capire qualcosa di più sul loro rapporto.

Infatti i due si sono ritrovati sotto le coperte dando vita a molte interpretazioni. Il ragazzo fuori dalla casa del GF Vip però è impegnato sentimentalmente. Difatti ha una relazione a distanza con una bellissima donna, Silvana Curcio. Biagio ha rivelato questo amore nel 2019 durante un’intervista di Biagio da Barbara D’Urso. In quell’occasione il talent scout aveva detto di non essere mai stato innamorato in vita sua come lo era di Silvana.

Questa relazione è andata avanti nonostante il Covid e la distanza forzata tra i due. La donna infatti vive a Stoccarda in Germania dove fa l’imprenditrice. Silvana è molto bella e nel 2004 ha partecipato a Miss Italia nel Mondo in rappresentanza della Germania. Biagio ha parlato anche dentro la casa del GF Vip della sua relazione. Durante una chiacchierata con Aldo Montano e Manuel Bortuzzo ha affermato che la donna sarebbe disposta ad abbandonare tutto in Germania per ricongiungersi con lui.

Ma il ragazzo ha confessato ai due compagni di non volerla far rinunciare a tutto. Nel frattempo Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan continuano la loro conoscenza. Alfonso Signorini molto insospettito dal loro atteggiamento gli ha dedicato una parte dell’ultima puntata. Non ci resta che attendere ulteriori evoluzioni di questa amicizia particolare.