Uomini e Donne Over è sicuramente il palco di Biagio di Maro. L’uomo è ormai un protagonista assoluto del programma, ma è anche discusso. Della Susa vita privata ormai si conoscono diversi dettagli, compreso il fatto che abbia un figlio.

Il ragazzo si chiama Giuliano, ha 28 anni e vive a Londra. Anche lui, ovviamente, segue assiduamente le vicende di suo padre in televisione ed è un suo grande fan.

Durante le ultime puntate all’uomo è stato definito un “tipo all’antica”, ma sembra non essere affatto così. A spiegarlo è proprio Giuliano che ha fatto anche coming out.

Mio padre è un uomo moderno, ad esempio non ha mai giudicato le mie scelte. Da otto anni convivo con un compagno e lui ha subito accettato questa situazione.

I due hanno uno splendido rapporto, vanno d’accordo e nonostante la distanza si sentono comunque spesso. Biagio di maro è stato più volte critico all’interno del programma, viene anche definito un falso e opportunità. Giuliano non sarebbe assolutamente d’accordo:

Non è falso e non è per nulla bugiardo, non riesce ad esprimersi bene. Lui ci ha cresciuto con estremo amore, insegnandoci l’importanza del rispetto, con enorme dignità. Ci ha sempre spronati a portare avanti le nostre idee.