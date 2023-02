Biagio Di Maro, da Uomini e Donne a star di Tiktok

Biagio Di Maro dopo l’esperienza al trono over di Uomini e Donne ha deciso di sbarcare sul social più famoso del momento: Tiktok. Il 56enne di Aversa dopo un periodo vissuto nel dating show di Maria De Filippi, ha aperto un canale dove pubblica video molto simpatici e sta riscontrando già un certo interesse visto che il suo account ha già 20mila followers ed oltre 55mila like.

Fonte: Mediaset

Biagio posta momenti di vita quotidiana tra casa, lavoro e uscite mondane cercando di intrattenere il pubblico. Alcuni commenti sono già arrivati, alcuni anche dal tono sarcastico come: “il più grande influencer” oppure “identico a Leonardo Di Caprio”.

L’esperienza a Uomini e Donne di Biagio era iniziata lo scorso anno quando entrò in studio per corteggiare Gemma Galgani. Con la dama torinese però le cose non andarono come sperato, così Biagio si concentrò su Angela Paone. Iniziò poi a frequentare Isabella, Sara e Elena conquistandosi la fama di latin lover soprattutto dai due opinionisti in studio Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Proseguì frequentando altre tre dame: Rosy, Daniela e Bernarda con l’ultima che chiede l’esclusiva che lui rifiutò. E poi ancora Luana, Giuliana e Catia finendo però la stagione da single.

Nella nuova edizione di quest’anno partita a settembre Biagio è tornato all’attacco Silvia, Paola, Saura e Carla. Con Carla sembrava aver raggiunto il giusto feeling ma alla fine la conoscenza è terminata in malo modo anche con insulti da parte della dama nei confronti di Biagio che ne frattempo si stava sentendo Clea che alla fine però ha rifiutato la sua corte.

Attaccato da tutto lo studio, il cavaliere campano si prese una pausa salvo poi rientrare. Alla fine però Maria ha deciso di escluderlo per un periodo di tempo visto che da due anni a questa parte il cavaliere non ha concluso nulla di sensato all’interno del programma.