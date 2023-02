Tina Cipollari uscirà insieme al cavaliere Claudio? La dichiarazione a UeD

Senza alcuna ombra di dubbio, Tina Cipollari è uno dei personaggi televisivi già amati e chiacchierati nel mondo dello spettacolo. Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda il giorno 30 gennaio 2023, l’opinionista si è dichiarata al celebre cavaliere Claudio. I due usciranno insieme? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

A Uomini e Donne, Tina Cipollari sembra fare sul serio con il cavaliere Claudio. Quest’ultimo è approdato al programma condotto da Maria De Filippi per trovare una compagna. Dopo essere uscito insieme a Gemma, Michela e Gabriella, adesso sembra che la sua attenzione sia rivolta alla nota opinionista:

Nonostante la donna non abbia intenzione di spostarsi nel parterre femminile, andrebbe lo stesso a cena con lui. In seguito, il cavaliere ha chiesto il suo numero, un gesto che ha infastidito molto Gemma Galgani. Questa è stata la risposta di Tina:

Non è tutto. La Cipollari ha dichiarato che vorrebbe l’esclusiva, queste sono state le sue parole:

Non se ne parla di proseguire con Gemma, sono gelosa, a me darebbe fastidio. Voglio l’esclusiva, mi sono dichiarata e anche infastidita del fatto che hai frequentato queste tre signore. Anche se lo dico in maniera scherzosa, sono seria, gli lascio il numero. Non cerco un’avventura, se tu sei intenzionato a frequentare me, frequenti solo me.