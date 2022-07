Dopo un’esperienza terribile con una gravidanza, terminata purtroppo nel peggiore dei modi, oggi finalmente Bianca Atzei e Stefano Corti sono felici nell’annunciare che arriverà un bimbo nelle loro vite. Le foto scattate a Ibiza e pubblicate dalla cantante su Instagram dalla cantante sono uno spettacolo e sono servite da annuncio per la lieta notizia.

Bianca Atzei e Stefano Corti formano da circa 4 anni una delle coppie più belle, amate e simpatiche del mondo dello spettacolo italiano. Lei cantante di successo ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, lui, invece, è un giornalista de Le Iene.

Insieme non hanno mai nascosto il desiderio di diventare genitori. E finalmente pare proprio che quel momento tanto atteso, sognato e voluto, sia finalmente arrivato.

Sul profilo Instagram della cantante è apparso un post che lascia ben poco spazio ai dubbi. Una foto bellissima, scattata ad Ibiza mentre Stefano bacia il pancino ormai ben visibile di Bianca, e un breve video dell’ecografia in cui si vede il piccolo che cresce nel grembo della sua mamma.

A corredo del post, la Atzei ha aggiunto:

Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al Mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore…🤍

Ancora nessun indizio sul sesso del nascituro, né sul nome che hanno scelto per lui. Stando però alla frequenza e al piacere con cui Bianca racconta la sua vita privata sui social, tutti sperano che queste notizie arrivino presto.

Nel frattempo, in tantissimi si sono congratulati con la coppia, augurando loro il meglio. Tra questi anche tanti personaggi noti dello spettacolo e amici.

Bianca Atzei e l’aborto

Non è la prima volta che Bianca Atzei annuncia di essere in dolce attesa. Lo aveva fatto anche l’anno scorso, ma purtroppo non era andata come si augurava.

La gravidanza, che pareva essere iniziata bene, alla fine si è conclusa nel peggiore dei modi con un aborto spontaneo. Era stata proprio Bianca a raccontare le emozioni vissute in quel periodo così drammatico.

Ho sempre condiviso con voi ogni parte della mia vita perché è facile far vedere i grandi sorrisi e la felicità, ma spesso accadono anche cose brutte che ti mettono a dura prova. (…) Quando ho visto quel test positivo è stato il giorno più bello della mia vita. (…) Purtroppo quella felicità è sparita nel momento in cui abbiamo saputo che la gravidanza si è interrotta dopo qualche mese e si è dovuti intervenire chirurgicamente.

Tantissime donne hanno affrontato e affrontano questo dolore e ora so che cosa si prova e cosa vuol dire passare, in un battito di ciglia, dalla felicità più grande alla sofferenza più forte. Bisogna solo andare avanti. Sono sicura che arriverà di nuovo qualcosa di bello perché ho sempre sperato. Tengo ancora vivo il sogno di poter diventare mamma.

E ora tutti, ma davvero tutti, sono felici che il sogno di questa splendida coppia si stia realizzando.