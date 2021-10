Bianca Atzei, non molto tempo fa, si è sfogata con i suoi follower raccontando un episodi drammatico della sua vita: l’aborto. La cantante ha spiegato cos’è successo e ha raccontato che è stato necessario un intervento chirurgico per interrompere la gravidanza.

Un dolore immenso che la naufraga è riuscita a raccontare anche ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo. Il ricordo di quel periodo è straziane, per la donna la gravidanza non era più a rischio.

Stavo bene era un sogno, la gravidanza, la felicità di avere un figlio. Poi era l’ultima ecografica per uscire dai mesi di rischio, eravamo pronti a dare questa notizia meravigliosa che poi però si è trasformata in una tragedia. Ho sempre desiderato avere una famiglia. Dopo pochi mesi di convivenza abbiamo cercato subito di avere un figlio, ma dato che dopo un anno non arrivava siamo ricorsi alla fecondazione assistita.