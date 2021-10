Silvia Toffanin in forte imbarazzo a Verissimo. Gianluca Grignani scoppia in lacrime

Da qualche settimana è ritornato l’appuntamento con Verissimo su Canale 5. Quest’anno grande novità con un doppio appuntamento sia il sabato che la domenica.

La scorsa puntata Silvia Toffanin ha condotto un’intervista molto intensa e toccante a Gianluca Grignani. Il cantante si è confessato a tutto tondo con la conduttrice toccando argomenti molto sensibili per lui e per questo si è commosso varie volte. Grignani è apparso in evidente difficoltà emotiva a tratti dicendo frasi sconnesse e discorsi sconclusionati che hanno messo in imbarazzo la stessa Toffanin.

Gianluca Grignani ha svelato di aver subito violenza quando aveva 10 anni. “Da bambino ero piuttosto timido, mi piaceva socializzare, ma nel 1982 ho avuto un’esperienza brutta di violenza. Lui era un 18 enne. Non riusciva ad avere da me quello che voleva e quindi mi picchiava” – ha raccontato.

“Non è così facile da dire. Da quel momento mi sono sentito come in colpa, era un fastidio amaro che sentivo addosso. Avevo solo 10 anni” – ha raccontato.

Poi si è cambiato argomento parlando dei suoi successi, della musica. “Mi piace fare questo, ho iniziato a scrivere canzoni per riconoscermi negli altri” – ha detto. In seguito ha confessato: “Ora vivo vicino alla casa in cui morì Stefania, di leucemia, a 12 anni, era una mia amica di quando ero piccolo. Mi sono dimenticato di lei per tanti anni” – prima di scoppiare a piangere gettando il cappello da cowboy che aveva sul pavimento.

Un gesto che ha scosso Silvia Toffanin che visibilmente in imbarazzo gli ha detto: “Riprenditi“. Il cantante ha raccontato poi della fine del suo matrimonio, dei suoi figli. “Non sono stato un buon marito, ma sono stato onesto. Forse non sono stato il marito che avrei dovuto essere, ma sono sempre stato onesto” – ha ammesso. Insomma momento molto toccante e allo stesso tempo imbarazzante per la conduttrice che ha dovuto gestire una situazione emotiva non facile.