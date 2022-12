Bianca Balti si è operata, ha pubblicato lei stessa una storia sul suo profilo Instagram per aggiornare i suoi numerosi follower, preoccupati dopo l’ultimo annuncio.

La nota modella ha fatto sapere che è andato tutto bene e che dopo essersi svegliata dalla anestesia, aveva molto dolore, ma i medici le hanno dato dei farmaci. Ha spiegato di sentirsi bene e di essere felice per la scelta fatta: “Ho solo tanta fame, mangerei cinque hamburger, ma non posso”.

Si è mostrata sorridente, nel letto d’ospedale, prima e dopo l’operazione. Non è di certo stata una scelta facile, ma Bianca Balti ha spiegato di aver preferito la vita. Si è sottoposta, a soli 38 anni, ad una doppia mastectomia. Ha rimosso i suoi seni, fino a due giorni fa una delle parti che più amava del suo corpo. Ora si guarderà allo specchio in modo diverso, ma ogni volta ricorderà il perché e sorriderà.

La scoperta di Bianca Balti

Bianca Balti ha scoperto di essere portatrice della mutazione BRCA1, che comporta un altissimo rischio di tumore. Avrebbe potuto non rinunciare ai suoi seni e rischiare di essere colpita da un cancro. Ma ha scelto di non rischiare.

Ha anche spiegato di aver deciso di congelare gli ovociti. È già mamma di due bambine, ma non vuole avere nessun rimpianto in futuro, visto che è stata costretta ad andare in menopausa a soli 38 anni.

Giovedì 8 dicembre 2022, alle ore 11.00 di Los Angeles, per l’ennesima volta Bianca sceglie la vita.

Il supporto che la modella ha ricevuto è stato incredibile. Non è facile rinunciare ad una parte del corpo, soprattutto se si tratta di una di quelle che delinea la propria femminilità. Ma la vita, gli affetti e la famiglia sono le cose più importanti. E Bianca Balti ha potuto contare sui tantissimi messaggi d’amore e di incoraggiamento che ha ricevuto nelle ultime ore.