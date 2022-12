La nota modella Bianca Balti si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social, raccontando che il prossimo 8 dicembre dovrà sottoporsi ad un intervento per la rimozione di entrambi i seni.

Una decisione difficile, che l’ha costretta a dover accettare di andare in menopausa a soli 38 anni e a rinunciare alla sua fertilità. Ha scoperto di essere portatrice della mutazione BRCA1, che comporta un alto rischio di tumore.

La paura cresce ora dopo ora, ma la modella ha spiegato che la vita è la cosa più importante ed è per questo che ha scelto di sottoporsi, a Los Angeles, ad una doppia mastectomia. Ha anche scelto di congelare gli ovociti, nonostante sia già mamma di due bambine: “Non voglio avere alcun rimpianto in futuro, l’idea di andare in menopausa a 38 anni non è allettante”.

Il lungo post di Bianca Balti

Sui suoi profili social, la modella si è lasciata andare ad un lungo sfogo, a poche ore dall’intervento. Ecco le parole di Bianca Balti:

Nessuno, se non le persone a me più vicine, sanno che ho deciso di sottopormi ad una doppia mastectomia preventiva. Spaventata dall’idea di dover dipendere dagli altri. Terrorizzata dal dolore che proverò. Sconfortata nel dover rinunciare ad una parte del mio corpo che ha definito fino ad oggi la mia femminilità. Giovedì 8 dicembre 2022 verrò ricoverata per l’asportazione preventiva del tessuto mammario. Ed ora che non posso più tirarmi indietro, egoisticamente, mi rivolgo a voi. Per sentirmi dire quanto sono coraggiosa, che sto facendo la cosa giusta.

Tanto il sostegno che sta ricevendo la modella in queste ore, da tutti coloro che l’hanno sempre seguita ed ammirata. La sua è una scelta coraggiosa, scegliere la vita, per le sue figlie e per le persone che ama, anche se questo vuol dire cambiare il proprio corpo e, forse, non riuscire più a guardarsi allo stesso modo allo specchio. Così finisce il lungo post di Bianca Balti: