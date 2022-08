Bianca Balti sogna il terzo figlio: il suo inaspettato gesto sconvolge i fan

La bellissima modella Bianca Balti è pronta a diventare di nuovo mamma. La 38enne è già madre di Matilde 15 anni e Mia di 6 anni, nate rispettivamente dal primo matrimonio con il fotografo Christian Lucidi e dal secondo, terminato appena sei mesi dopo il sì, con Mathew McRae.

Ma Bianca ha sempre desiderato il terzo figlio, che purtroppo la travagliata storia con Sal Lahoud, manager e imprenditore, non le ha saputo regalare.

Ai tempi ha raccontato ai suoi fan della relazione tossica da cui era appena uscita e che le aveva lasciato strascichi dovuti ai trattamenti ormonali: “Gli ormoni, le iniezioni, gli sbalzi d’umore, i litigi e la fine della relazione coincisero tutti nell’arco di poche settimane, un anno fa”.

“Mi vergognavo per l’ennesimo fallimento e mi credevo indegna di qualsiasi forma d’amore. Ero stata svuotata di tutta la stima per me stessa e non sapevo dove trovare la forza per andare avanti. Non riuscivo più a entrare nei vestiti, complice la ritenzione idrica post trattamento. Mi sentivo brutta, stupida e triste” aveva affermato Bianca.

È proprio quest’ultima che di recente all’interno del proprio profilo Instagram ha deciso di mostrarsi durante un gesto inaspettato. La giovane modella infatti, ha stupito tutti i suoi fan durante un momento di diventato ormai di routine, ecco di cosa stiamo parlando.

Bianca Balti sogna il terzo figlio: il gesto inaspettato

Il percorso per diventare mamma per la terza volta è stato difficile e complicato. Proprio lei aveva infatti affermato: “Questo percorso ha rappresentato, per me, svincolare il mio sogno di maternità da un uomo e da una relazione”.

“È stata la cosa più coraggiosa che abbia mai avuto il coraggio di fare per me stessa. Se non troverò il partner giusto, lo farò da sola”. Al termine della sua relazione infatti Bianca è ricorsa al congelamento degli ovociti e a quanto pare, il partner giusto non lo ha ancora trovato, ma ha deciso comunque di avere il terzo figlio.

Sui social è infatti apparsa con una speciale siringa in mano e la didascalia ‘My ferility path’, il mio percorso di fertilità, non lascia adito a dubbi. E le sue vecchie parole “Perché se una donna non ha bisogno di uomo per fare un figlio, allora non ne ha bisogno proprio per nient’altro” adesso assumono un significato.