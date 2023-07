Bianca Berlinguer, ecco quanto guadagnerà a Mediaset: la cifra è stratosferica

In queste ultime settimane si sono verificati grandi cambiamenti in casa Rai. Bianca Berlinguer, dopo ben trentaquattro anni in Rai, a partire da questo settembre passerà a Mediaset dove è pronta per condurre un programma di punta. In questi giorni è stata rivelata la cifra che la giornalista potrebbe percepire dall’azienda: scopriamo insieme a quanto ammonta.

In questi giorni il nome di Bianca Berlinguer sta occupando le pagine dei principali giornali. Il motivo? Stando a quanto rivelano i quotidiani, pare che Pier Silvio Berlusconi abbia offerto alla giornalista due programmi di cui uno quotidiano e l’altro in prima serata.

A rivelare l’indiscrezione è stato Davide Maggio il quale ha svelato anche la cifra che la giornalista potrebbe percepire in casa Mediaset; inutile dire che il cachet è da capogiro. Queste sono state le parole dell’esperto di gossip a riguardo:

Abbiamo approfondito e possiamo anticiparvi che la giornalista si avvicenderà al collega nel corso della stagione. In questo modo i conduttori eviteranno altresì di sovraesporsi. Porro è, infatti, confermatissimo al lunedì con Quarta Repubblica.

Bianca Berlinguer, ecco quanto guadagnerà con il passaggio a Mediaset: la cifra è da capogiro

Ma i gossip su Bianca Berlinguer non finiscono qui. In questi giorni il giornale ‘Dagospia’ ha rivelato anche il cachet che percepirebbe la giornalista con il passaggio a Mediaset. Inutile dire che la cifra è stratosferica. Questo è quanto riportato dal giornale diretto da Roberto D’Agostino: