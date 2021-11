Ballando con le Stelle, anche quest’anno va a gonfie vele. Vincitrice della quinta puntata è stata Bianca Gascoigne con i suoi 78 punti: la donna fa coppia co Simone di Pasquale e sembrano davvero impressionare il pubblico.

La donna però, sembra avere però qualche problema ad accettassi. La figlia di Paul Gascoigne ha rivelato di non essere a suo agio con il corpo e che le è stato diagnosticato un disturbo.

Si chiama disforma corporeo e ne aveva già parlato durante la clip di presentazione con accanto Simone di Pasquale che l’ha tranquillizzata confermandole che è bellissima. Nella clip in cui provava il tango, la donna ha spiegato:

È un disturbo che non mi fa vedere il mio fisico come lo vedono gli altri. Io vedo una versione di me stessa più grassa. Vorrei una bacchetta magica per non sentimi in questo modo. Sto bene con me stessa, come mi relaziono con gli altri, quella che sono ma non sarò mai contenta del mio corpo, di quello che vedo. Anche se dovessi vedere molto magra, troverei comunque qualcosa di diverso che non mi piace. Mi piacerebbe che le cose cambiassero, ma non credo che succederà.