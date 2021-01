Milly Carlucci distrutta: “Si è consumato un dramma a poche ore dal debutto”. Ballerino di Il Cantante Mascherato positivo al Covid

Si ripete grossomodo lo stesso copione per Milly Carlucci. Dopo aver guidato una edizione di Ballando con le Stelle alquanto complicata, date le difficoltà incontrate dal cast, legate all’emergenza sanitaria, Il Cantante Mascherato non parte nella maniera più serena.

Milly Carlucci: fiato sospeso alla vigilia

Difatti, nella serata di giovedì 28 gennaio, proprio alla vigilia del ritorno su Rai Uno, un componente del corpo di ballo è risultato positivo al tampone. Un intoppo mica da ridere, tuttavia risolto dal cast di professionisti e insegnanti di ballo del programma in onda sulla rete ammiraglia del servizio pubblico, che si sono attivati per ovviare al disagio.

“Dramma” in tarda serata

Lo ha raccontato Milly Carlucci stessa, assistita da Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, i quali, alle sue spalle, hanno confermato la versione della conduttrice data mediante un filmato su Instagram.

Nel contributo pubblicato Milly spiega cosa è recentemente accaduto, in prossimità della partenza. Intorno alle ore 22.30 di giovedì 28 gennaio si è consumato ciò che l’amatissimo volto definisce un dramma. L’ispettore e il commissario sono rientrati nel ruolo di ballerini e coreografi, andando a realizzare qualcosa di davvero speciale.

Quarantena obbligata

In sostanza hanno riscontrato un caso positivo nel loro corpo di ballo e quindi, per una serie di motivazioni, anche se ciascuno è negativo, sono stati costretti alla quarantena e di conseguenza si sono ritrovati senza nessuno.

Milly Carlucci trova la famiglia

Ma – ha comunicato Simone Di Pasquale – ha trovato la famiglia. Il cast di Ballando al completo per la prima puntata de Il Cantante Mascherato. Insomma, in assenza del corpo di ballo del format, in soccorso alla Carlucci, che altrimenti avrebbe rimandato l’inizio della trasmissione a data da destinarsi, sono giunti i protagonisti del show del sabato sera. E dunque i valorosi maestri di Ballando con le Stelle sono scesi in pista per Il Cantante Mascherato. Un crossover, da serie tv americana.