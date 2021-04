Bianca Guaccero, assente a Detto Fatto: la brutta notizia comunicata da lei stessa

Bianca Guaccero è risultata positiva al tampone per il coronavirus. A dare l’annuncio della notizia è stata la stessa conduttrice che è mancata nella puntata di Detto Fatto andata in onda lunedì 12 aprile. Dopo aver divulgato la notizia, la nota conduttrice ha rassicurato i telespettatori riguardo le sue condizioni di salute.

Bianca Guaccero ha contratto il Covid-19. Ad annunciare la notizia è stata proprio la conduttrice che è mancata nella puntata di Detto Fatto di lunedì 12 aprile, lasciando le redini della trasmissione ai suoi bracci destri, Carla Gozzi e Jonathan Kashanian. Bianca ha decido di comunicare lei stessa la notizia tramite un collegamento in diretta da casa sua.

Dopo l’annuncio, la nota conduttrice ha rassicurato tutti i telespettatori e i suoi fan riguardo le sue condizioni di salute. La donna, dunque, ha dichiarato di stare bene. Nel frattempo, però, ha voluto lanciare un messaggio a tutti coloro che ancora oggi sottovalutano questo nemico invisibile.

Ecco le sue parole a riguardo:

Purtroppo ci tenevo a dirlo in trasmissione, non ho voluto fare grandi annunci, purtroppo ahimè in questo periodo stiamo vivendo il picco della pandemia, e anche io ho contratto il coronavirus. Sono a casa, ieri mi sono svegliata con un pochino di febbre e un pochino di tosse. Ho fatto un primo tampone rapido e sono risultata positiva, stasera aspetto il risultato del molecolare.

E continuando afferma:

Ma ahimè, purtroppo, c’è una grande percentuale che mi dice che l’ho beccato anche io, nonostante io sia una persona che sia stata quasi presa in giro nel tempo, per il mio essere fissata veramente, veramente a tutto. Ho fatto anche un appello social per la mia regione, ma in generale dico a tutti di stare attenti. Non bisogna mai mai mai abbassare la guardia perché io non so veramente come sia potuto succedere.

Impossibilitata ad essere presente nello studio di Detto Fatto per condurre la trasmissione, a prendere le redini del programma sono stati Carla Gozzi e Jonathan Kashanian. I due, infatti, prenderanno il posto della padrona di casa fino a quando Bianca Guaccero non risulterà negativa al tampone del coronavirus. Dunque Detto Fatto non si ferma e continuerà ad andare in onda per tutta la settimana.