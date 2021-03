Coronavirus, perché indossare la mascherina con il lato colorato all’esterno?

Oggi sono diventate un accessorio indispensabile per la nostra vita quotidiana. É impossibile fare un’attività che riguarda la vita di tutti i giorni senza di loro. Stiamo parlando, ovviamente, delle mascherine. Ebbene sì, le mascherine sono oggi diventare un accessorio del quale non possiamo più fare a meno, a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il Sars-Cov-2 ha cambiato totalmente il nostro modo di vivere. Tra le tante regole da prendere in considerazione durante questo periodo di pandemia per cercare di ridurre i contagi, c’è senza dubbio l’utilizzo della mascherina chirurgica. Non è più possibile svolgere le nostre attività quotidiane senza l’utilizzo della mascherina la quale, ormai, è diventata parte integrante della nostra vita quotidiana.

Tutti avrete notato che la parte colorata delle mascherine va indossata verso la parte esterna. Ma conoscete il motivo di tutto ciò? Dunque, scopriamo insieme perché la parte colorata delle mascherine chirurgiche deve essere indossata verso l’esterno.

Forse non tutti sanno che le mascherine sono costituite da tre strati. Partendo dalla parte più interna, c’è lo strato che ha la funzione di assorbire non solo la saliva ma anche tutte le particelle che possono fuoriuscire dalla nostra bocca e dal naso, ad esempio, quando siamo colpiti da un momento di tosse o da uno starnuto. Questa parte più interna della mascherina è quella di colore bianco.

Coronavirus, ecco perché indossare la mascherina con il lato colorato rivolto verso l’esterno

Avvicinandoci verso l’esterno, per tutte le mascherine possiamo un secondo strato che funge da filtro. Infine, quindi, arriviamo allo strato colorato che va indossato sempre verso l’esterno.

Ma perché questo strato deve essere indossato all’esterno? Ebbene, forse non tutti saprete che quello colorato, è uno strato delle mascherine che ha la funzione di evitare che patogeni o materiale estraneo possano introdursi da persone con cui stiamo interagendo. Ecco perché per tutte le mascherine chirurgiche si dice che servono per proteggere gli altri, soprattutto in questo periodo di pandemia causata dal Coronavirus.