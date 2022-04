Bianca Guaccero assente a Detto Fatto: “Sono positiva al Covid-19”

Bianca Guaccero rivela il motivo per il quale non è presente a Detto Fatto. L’amata conduttrice di Rai2 è risultata ancora una volta positiva al Covid

Bianca Guaccero assente a Detto Fatto per via della sua positività al Covid-19. A svelare cosa sta accadendo nella vita della famosa conduttrice Rai è la tessa Bianca all’interno del suo profilo social. Per diversi giorni la sua mancata presenza nel programma aveva fatto preoccupare i telespettatori che seguono la Guaccero ormai da diversi anni.

Proprio a seguito delle tantissime domande nei suoi confronti è la stessa Bianca a voler spiegare il motivo per il quale non è presente in studio. Quest’ultima ha finalmente fatto chiarezza in merito alla sua assenza a Detto Fatto, affermando la sua positività al Covid-19.

Ormai da diversi anni la Guaccero è la presentatrice del programma pomeridiano firmato Rai 2 che grazie alla sua grande simpatia, ha catturato milioni di telespettatori. Sono tante le persone che apprezzano il suo modo di fare e che, si sono preoccupati per la sua assenza e le condizioni di salute.

In un primo momento la conduttrice aveva deciso di tenere riservati i motivi per il quale era assente dal programma. Le varie domande dei telespettatori e l’apprensione per ciò che stava accadendo, l’ha spinta a condividere attraverso i social il reale motivo per il quale non era presente.

Bianca Guaccero assente a Detto Fatto: svelato l’inaspettato motivo

A spiegare cosa è realmente accaduto a Bianca, è la stessa conduttrice all’interno dei social rompendo così il silenzio degli ultimi mesi. È proprio la Guaccero ad annunciare la sua positività al Covid-19 che la sta tenendo lontana dal suo programma di punta.

“Ragazzi penavo di averlo scansato… Ma ahimè sono positiva per la seconda volta e, per di più, nello stesso mese dell’anno scorso. Tornerò presto a farvi compagnia. Vi voglio bene, tanto” ha annunciato Bianca nel suo profilo social.

Dopo essere stata a contatto con una persona positiva, Bianca ha contratto per la seconda volta il Coronavirus che la sta tenendo lontano da Detto Fatto in cui da anni è conduttrice. Per ora le sue condizioni di salute sono buone e sono tanti i telespettatori che hanno condiviso con lei un messaggio di pronta guarigione e di grandissimo affetto.