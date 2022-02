Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Bianca Guaccero che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. Detto Fatto, il suo programma in onda sulle reti Rai potrebbe essere destinato alla cancellazione. Ma chi prenderà il posto della conduttrice? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Bianca Guaccero è una delle conduttrici e attrici più amate e stimate all’interno del mondo della televisione. Con il suo programma Detto Fatto, la donna è riuscita a conquistare tutta la simpatia del pubblico italiano. Tuttavia di recente sono giunte cattive notizie per tutti i fan del format in onda sulle reti Rai.

Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, Detto Fatto potrebbe essere escluso dai palinsesti Rai 2022/2023. A diffondere tale notizia è stato Davide Maggio il quale ha rivelato che il direttore del daytime Antonio Di Bella potrebbe cancellare il programma a causa dei bassi ascolti.

Tuttavia, una domanda sorge spontanea: chi prenderà il posto di Bianca Guaccero? A rispondere a questo quesito sono state alcune voci le quali rivelato il nome di un volto molto discusso, Pierluigi Diaco. Infatti, quest’ultimo potrebbe rubare la scena alla celebre conduttrice con un nuovo format.

D’altronde, sia Detto Fatto che la trasmissione che prenderà il suo posto, dovrà entrare in competizione con il format di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. Nel corso dell’ultimo periodo, quest’ultimo ha ottenuto un grande successo.

Attualmente non siamo a conoscenza se il programma di Bianca Guaccero dirà con sicurezza addio alla Rai. Per tanto, non è ancora giunta nessuna conferma o smentita ne dalla diretta interessata ne tantomeno da Pierluigi Diaco. Per sapere con certezza se potremmo continuare a vedere Detto Fatto in tv dovremo attendere la presentazione dei palinsesti 2022/2023 da parte della Rai.