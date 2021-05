Nel corso degli ultimi anni è diventata una delle presentatrici di punta delle reti Rai. Grazie alla sua incredibile bellezza, alla spontaneità e alla simpatia, il grande pubblico ha imparato ad apprezzarla sempre di più. Bianca Guaccero, così come tanti altri volti noti dello spettacolo, è molto attiva anche sui suoi canali social. Profili sui quali ha pubblicato diverse foto di quando era soltanto una bambina.

Credit: biancaguacceroreal – Instagram

Quella di pubblicare scatti della propria infanzia o adolescenza, sembra essere diventata una vera e propria moda tra i personaggi dello spettacolo. Vi avevamo già mostrato una foto di Bianca in età adolescenziale, quando aveva 12 anni.

Credit: biancaguacceroreal – Instagram

Oggi invece vogliamo mostrarvi altre sue foto, che però sono state scattate molti anni prima. Quando lei era soltanto una bambina.

In questo post, ad esempio lei era davvero piccola. A tenerla in braccio e a godersi il suo meraviglioso sorriso era la mamma. L’occasione in cui la presentatrice aveva pubblicato la foto era la festa della mamma dell’anno scorso. Chissà come sceglierà di omaggiare la sua mamma quest’anno.

Un’altra occasione in cui la Guaccero ha deciso di sfoderare uno dei più belli scatti del suo passato, è stato lo scorso Natale. In questo caso compare quando aveva circa 2 o 3 anni. Teneva stretto a se il suo bambolotto preferito.

Vita e carriera di Bianca Guaccero

Credit: biancaguacceroreal – Instagram

Bianca Guaccero è nata a Bitonto il 15 gennaio del 1981 ed è una presentatrice, attrice e cantante italiana.

L’approccio con il mondo dello spettacolo avviene nel 1996, quando partecipa al concorso di bellezza Miss & Mister. Nel 1999, invece, c’è il suo esordio al cinema, con la sua interpretazione nel film Terra Bruciata. Al cinema reciterà in 9 film, tutti con un discreto successo.

La televisione, però, si è dimostrata essere il suo palcoscenico preferito. Sia nel ruolo di attrice di fiction e serie tv, sia soprattutto in quello di presentatrice. Uno dei punti più alti della sua carriera arriva nel 2008, quando insieme ad Andrea Osvart affianca Pippo Baudo e Piero Chiambretti alla conduzione del festival di Sanremo.

Dal 2019 è il volto principale di Detto Fatto, il talk show di punta di Rai 2.

Nel 2013 si è sposata con il regista e produttore cinematografico Dario Acocella, con il quale ha avuto anche una bambina, nata nel 2014. Il matrimonio si è concluso nel 2017.