Di recente il web ha tutti gli occhi puntati su un volto molto noto e amato del piccolo schermo Bianca Guaccero. Si tratta di una donna dalle mille risorse che il pubblico ha sempre apprezzato in modo particolare. A fare scalpore è un suo scatto che la ritrae in giovane età: ad oggi questa icona della TV è assolutamente irriconoscibile rispetto al passato.

Nella foto, si vede una ragazza allegra e sorridente che dal fare sembra anche carica di ottime speranze per il futuro. Oggi, senza dubbio, queste speranze si sono concretizzate dato che sono in pochi a non essere stati raggiunti dalla sua fama. La posizione che è arrivata a ricoprire è stata frutto di sacrifici e duro lavoro.

La carriera di questa donna inizia negli anni novanta con una collaborazione con Massimo Ceccherini (stimatissimo attore comico italiano). Nel 2006 poi è riuscito a farsi notare grazie al suo ruolo da protagonista nella serie Assunta Spina, per poi diventare parte della fiction Carpi fino al 2010. Nel corso degli anni è stata anche ospite al festival di Sanremo come aiuto conduttrice.

Infine, di recente questa grande professionista partecipato a Tale e Quale Show, per poi condurre ‘Una storia da Cantare’ al fianco di Enrico Ruggeri. Bianca Guaccero è una donna dalle mille risorse: attrice, presentatrice e showgirl, la donna è una presenza fissa sul piccolo schermo ormai da decenni.

In moltissime pellicole ha mostrato il suo incredibile talento. La conduzione dei programmi, rientra senza dubbio, a pieno titolo, tra le cose che vengono bene alla Guaccero. Appena l’anno scorso ha capitanato il format Detto Fatto in Casa, riscuotendo un discreto successo. Ormai, l’immagine di Bianca nel corso degli anni, è cambiata completamente rispetto a come la vediamo nella foto: il suo taglio e corto ma la sua bellezza non è diminuita con gli anni.