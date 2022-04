Big Show: cade la porta sul palco, incidente per il comico

Attimi di spavento ma per fortuna nessuna conseguenza. Anche se in molti credono si sia trattato di uno sketch organizzato.

Enrico Papi sta andando in onda con il suo Big Show su Canale 5. Il format innovativo si basa sull’assenza di regole, tutti possono diventare i protagonisti del programma.

La produzione con l’aiuto di amici e parenti, coinvolgono il protagonista in un’esibizione o nel fare la conoscenza di un proprio idolo. Ciò che rende forte il format è l’effetto sorpresa che aumenta le emozioni.

Non solo il pubblico presente in sala può essere chiamato in causa, ma anche chi segue da casa non è esente dalle sorprese.

Nel corso delle puntate tantissimi personaggi si sono susseguiti sul palco dell’Auditorium Massimo di Roma. Gigi D’Alessio, Alex Britti, Giulia Salemi, Ivana Spagna, Ron, Sabrina Salerno, Roberto Giacobbo, Gabezo e Johnson Righeira sono solo alcuni dei protagonisti delle scorse puntate.

Ieri sera sul palco c’erano due volti noti nel panorama musicale degli anni 70: Ivan Cattaneo e Donatella Rettore.

Ospiti anche il comico Scintilla nei panni dell’aiutante maldestro e Cristina D’Avena, che ha rivestito il ruolo di inviata in esterna.

Proprio Scintilla si è reso protagonista di un incidente. Dopo il Midnight quiz Scintilla è entrato sul palco vestito da ape come si era presentato a casa di Micaela e Stefano.

Ad un certo punto la porta finta usata per le sorprese si è staccata e lo ha travolto. Scintilla è caduto atterra colpito. Per fortuna nessuna conseguenza per lui.

In molti però pensano che si sia trattato dell’ennesimo scherzo e che il crollo della porta faceva parte di uno sketch organizzato in precedenza.

Ancora ascolti in calo per il programma

Peccato che anche la puntata di ieri non è riuscita a far risalire le sorti del programma, con gli ascolti sempre più in calo. Riuscire a prevalere sul ciclone Don Matteo che ieri ha visto l’esordio di Raoul Bova è molto difficile.

Big Show è stato visto da 1.5 milioni di utenti con uno share del 9,5%. Don Matteo ha totalizzato 6,5 milioni di spettatori.