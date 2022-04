Nella prima puntata del nuovo programma di Enrico Papi, in onda su Canale 5, The Big Show, come ospite speciale c’è la regina dei cartoni animati: Cristina D’Avena.

L’iconica voce è stata invitata ad organizzare una sorpresa e rielaborare la canzone ‘Occhi di gatto’ in una versione riadattata alle esigenze di Carolina, la protagonista di questa nuova storia. La signora vuole comunicare al suo compagno alcune cose che non le piacciono e lo fa con l’aiuto di Cristina D’Avena.

Quest’ultima, cantando una romantica serenata al balcone, spiega al compagno di Carolina, Marco, che alcuni punti che lo riguardano non piacciono affatto alla donna. La signora ha sempre omesso la sua poca tolleranza per il calcio e la Juventus, inoltre non ama la montagna e la ricerca dei fossili che è invece una delle più grandi passioni di Marco e, notizia finale, è in arrivo un cagnolino che non garba affatto all’uomo.

“Solo per amore ti ho regalato le ciabatte della Juventus, ma le prossime volte ti guardi la partita da solo”. Cristina D’Avena canta e l’uomo, assiste alla sorpresa direttamente dal suo balcone, al secondo piano di casa sua.

La cantante è stata tirata su tramite il cestello di una gru, per arrivare di fronte al balcone di Marco e, dopo aver intonato la canzone rivisitata del cartone animato ‘Occhi di gatto’, viene dimenticata e lasciata in sospeso nel cestello al secondo piano. “Aiuto! Fatemi scendere ho il vestito incastrato”, implora la cantante.

Enrico Papi divertito dalla situazione le chiede di attendere un’altra mezz’ora li. Deve pazientare perché i tecnici sono andati via. “E’ andato via il tecnico!”, grida Cristina D’Avena, in preda al panico.

Il conduttore prosegue con lo show e dopo un’oretta chiede agli autori: “Avete tirato giù Cristina D’Avena, quella si incacchia e non mi parla più. Ci serve per la prossima puntata”. Un’altra sorpresa magistralmente riuscita.