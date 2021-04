Cristina D’Avena, gli scatti che stanno facendo impazzire i fan

In questi ultimi giorni Cristina D’Avena si ritrova al centro del gossip. La nota cantante, idolo di adulti e bambini, ha pubblicato sui social due scatti che hanno ricevuto moltissimi apprezzamenti e diventati sin da subito virali. Nel post in questione, la 56enne si mostra totalmente acqua e sapone e con un décolleté che ha lasciato tutti senza parole.

Cristina D’Avena come non l’avete mai vista. Qualche giorno fa, infatti, la nota cantante ha condiviso degli scatti sulla sua pagina Instagram sin da subito diventato virali. Le foto in questione hanno fatto fare alla donna il pieno di like con al seguito moltissimi apprezzamenti e commenti positivi.

L’idolo di adulti e bambini, Cristina D’Avena ha pensato di dare a tutti i suoi followers uno speciale buongiorno. Negli scatti in questione i numerosi seguaci della nota cantante hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato.

Innanzitutto, la 56enne è apparsa sui social totalmente senza trucco, totalmente acqua e sapone. Tutto ciò è stato apprezzato soprattutto dal parterre femminile che hanno inviato alla donna moltissimi complimenti riguardo la sua bellezza naturale. Tra le tante parole possiamo leggere:

Struccata sei ancora più bella.

Oppure:

55 anni, senza trucco, semplicemente una dea.

Nonostante i moltissimi complimenti per la sua bellezza acqua e sapone, negli scatti condivisi da Cristina D’Avena su Instagram gli utenti non hanno potuto fare a meno di notare il suo décolleté da invidia. Soprattutto quest’ultimo dettaglio ha fatto ricevere alla 56enne moltissimi like e numerosi apprezzamenti da parte dei suoi followers.

Infatti, tra i tanti commenti a riguardo possiamo leggere:

Puffiamoci è stato detto?

E ancora:

Sempre meravigliosa e sempre giovane.

In pochissime ore, le foto della nota cantante bolognese sono diventate virali. Tuttavia, bisogna sottolineare come non è questa la prima volta in cui la 56enne bolognese sorprende i fan con scatti di questo genere. La scorsa estate, infatti, Cristina D’Avena aveva pubblicato una foto che esaltava tutta la sua bellezza.