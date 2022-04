È iniziata la terza stagione di The Big show, condotto da Enrico Papi con la collaborazione di scintilla. Ospiti speciali della serata sono Gigi D’Alessio e Alex Britti, invitati per realizzare delle sorprese ai protagonisti delle nuove storie.

Il conduttore si avvicina a due donne presenti tra il pubblico in sala: Manuela e Anna Maria. Papi manda in onda una foto di un locale che le donne abitualmente frequentano. Le protagoniste della storia sono ignare di tutto ciò che sta per accadere.

Il conduttore racconta loro che, grazie a delle telecamere nascoste, sono state riprese mentre intonavano le canzoni di Gigi D’Alessio nel corso della serata karaoke. La canzone cantata era ‘Mon amour’: “Manuela e Anna Maria? So che amate cantare.. vi voglio far vedere una cosa …Lo riconoscete questo posto? Vi piace cantare anche canzoni di Gigi D’Alessio?”.

Così va manda in un onda la clip in cui si vedono le due signore cantare. Manuela confessa: “Sì, dopo 2, 3 birre!”. Appare come per magia sul palco insieme al suo pianoforte Gigi D’Alessio, presentato da Enrico Papi così: “Stasera Gigi a Big show!”.

Tutto è stato preparato per mettere in atto un duetto tra il cantante presente sul palco e la clip registrata a loro insaputa. Il cantante napoletano: “Mi mancano i duetti più importanti…ho sentito dopo 3 birre, cominciano a cantarla… faccio io un featuring con loro, sono io l’ospite loro”.

Gigi D’Alessio intona così la sua Mon amour, il pubblico lo accoglie con un fragoroso applauso e con le mani porta il tempo, poi la voce si ferma e lascia spazio al frammento inciso dalle due signore che terminano la melodia. “Mai fatto un duetto così, le porterei subito a Sanremo… a vendere i fiori però, con le 3 birre”, la battuta di D’Alessio, che scatena le fragorose risate del pubblico.