Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardo Gigi D’Alessio che ha lasciato tutti i suoi fan a bocca aperta. Il celebre cantante napoletano ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni su suo figlio, in particolare sulla partecipazione di quest’ultimo ad Amici. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Senza alcuna ombra di dubbio Gigi D’Alessio è uno dei cantanti più amati e stimati all’interno del mondo della musica. In occasione di un’intervista il celebre cantante ha deciso di parlare di suo figlio il quale attualmente è un concorrente ad amici con il nome LDA. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

Gigi D’Alessio non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Questa volta a far finire il cantante napoletano al centro della cronaca rosa sono state alcune dichiarazioni che lui stesso ha fatto in merito alla partecipazione di suo figlio nel talent show di Maria De Filippi.

In particolare, l’artista ha spiegato di non aver mai raccomandato suo figlio. La rivelazione è avvenuta durante una diretta con Fanpage:

Raccomandare LDA? Non ci penso proprio, gli farei solo male. Se lo raccomandassi gli farei del male. So che tutti pensano che è ‘figlio di’, io ve lo giuro non ho fatto nessuna telefonata.

Il talento napoletano ha spiegato che a suo figlio non servono chiamate per metterlo in una posizione di vantaggio rispetto alle altre persone. Queste sono state le sue parole:

A me fa piacere se lui sbatte la testa al muro, perché è quello che ti fa crescere. Sapeste quanti muri ho rotto io con la testa. Nel nostro lavoro nessuno ti deve regalare nulla. Nel mio caso è stato così.





Gigi D’Alessio su Sanremo 2022

In un secondo momento, la conversazione si è sposata sul tema del Festival di Sanremo. Il cantante ha affermato di aver seguito Sanremo 2022 e di essersi emozionato di fronte all’esibizione di Jovanotti e Gianni Morandi nella serata della cover il 4 febbraio.