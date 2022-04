Big show: il sospetto dei social sul programma di Enrico Papi

Sono già andate in onda le prime puntate di Big Show, il programma condotto da Enrico Papi su Canale 5. I telespettatori si sono appassionati di volta in volta a tutte le storie raccontate.

I protagonisti spesso sono persone comuni che, a loro insaputa, diventano le star per una sera realizzando così i loro sogni. Tra il pubblico Social, però insorgono alcuni dubbi. In particolare, alcuni sostengono che in realtà le sorprese siano precedentemente organizzate.

Si parla principalmente di una storia per la quale il conduttore ordina la consegna di una pizza, che deve essere recapitata da una ragazza. La protagonista, ignara di quanto stesse per accadere viene catapultata al centro dello studio dove si ritrova dinanzi la sua star del cuore: Gigi D’Alessio.

I due cantano insieme. La ragazza chiede il permesso di poter togliere la mascherina e viene autorizzata dal conduttore. Ovviamente tutti hanno pensato che per obbligo la protagonista si fosse almeno dovuta sottoporre ad un tampone preventivo.

Ecco quindi che sui social scatta la polemica e tutti cominciano a dubitare dell’autenticità delle sorprese: “Il fatto che abbiano consentito l’accesso in studio a una ragazza a cui hanno tolto la mascherina, nonostante i protocolli, implica che in giornata sia stata tamponata”.

“È evidente che lei fosse al corrente di quel che avrebbe fatto e che il programma sia organizzato”. È uno dei tanti commenti che si sono letti su Twitter. Ma c’è anche chi dà il beneficio del dubbio e pensa che la ragazza si sia sottoposta ad un tampone con una qualsiasi scusa.

Ma altri dettagli non convincono alcuni utenti. La reazione dei protagonisti non sembra realistica: “C’è la sensazione che chi riceve la sorpresa non sia affatto sorpreso della sorpresa”, commenta qualcuno. I più però continuano ad apprezzare le dinamiche dello show e la simpatia innata del conduttore Enrico Papi.