Commozione durante il programma Big Show, condotto da Enrico Papi. Tra gli scherzi che fanno divertire e le presenze studio, non mancano quei momenti toccanti capaci di scaldare il cuore del pubblico italiano.

Enrico Papi ha voluto fare una sorpresa all’infermiere Paolo, che ha perso suo figlio Gabriele a soli 13 anni. L’uomo ha sempre sognato di esibirsi e cantare davanti ad un grande pubblico e il conduttore ha deciso di esaudire il suo desiderio.

La vita non è stata affatto generosa con questo padre, che insieme a sua moglie ha dovuto affrontare uno dei dolori più grandi. la perdita di un figlio di soli 13 anni, per colpa di una malattia neurologica.

Quando il conduttore lo ha invitato ad esibirsi e cantare davanti all’intera Italia, Paolo non riusciva a crederci.

Con gli occhi lucidi, ha ringraziato tutti per quell’immensa emozione, che non dimenticherà mai in tutta la sua vita.

Prima della puntata, Enrico Papi aveva già espresso la sua intenzione di regalare all’uomo la serata più bella di tutta la sua vita. Anche la mamma di Gabriele, la signora Carla, ha voluto parlare del dolore straziante della perdita di un figlio di soli 13 anni. Nonostante tutto, in famiglia non hanno mai perso l’amore.

Abbiamo una figlia che ha condiviso con noi questo dolore.

Le canzoni che Paolo ha cantato sotto i riflettori erano proprio in onore a suo figlio, un mix commovente tra testi come Se io fossi un angelo di Lucio Dalla, Angels di Robbie Williams, Vita di Lucio Dalla e Angelo di Francesco Renga.

Sorpresa riuscita alla perfezione, Paolo si era convinto di partecipare ad una mostra, dove si trovava anche Giulia Salemi, una complice del programma e poi si è ritrovato sul palco, sotto i riflettori a realizzare il suo sogno più grande.

Insieme a lui, a rendere il tutto ancora più magico, c’erano anche i suoi colleghi. Una notte da grande star, in onore di suo figlio Gabriele.