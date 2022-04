Si è rivelato un vero successo il nuovo programma condotto da Enrico Papi su Canale 5: The Big Show. Un momento Di forte emozione è stato quello dedicato all’ospite Pamela, che a sua insaputa viene chiamata sul palco ad interpretare la canzone ‘Torna a casa’ dei Maneskin davanti alla gremita folla del teatro.

Tra il pubblico è presente la mamma, che racconta la storia di Pamela prima del suo ingresso al teatro. La donna rivela che nel passato della ragazza si cela molta sofferenza: “Un giorno riceviamo la telefonata che non avremmo mai voluto ricevere. Ci dicono che Pamela è caduta, che era in ambulanza e che dovevamo precipitarci all’ospedale perché era in coma”.

Ma il racconto non termina qui e infine aggiunge: “Ci dissero che non sarebbe mai tornata come prima e che i danni dell’incidente erano irreversibili. Ci dissero che probabilmente non ce l’avrebbe mai fatta. Invece oggi Pamela è perfetta”.

La ragazza oggi gode finalmente di ottima salute ed ha ancora tanta voglia di cantare e tanta voglia di realizzare il suo sogno. Sul palco si esibisce con una canzone speciale che l’ha aiutata durante il difficile percorso della sua vita.

E sulle note di Torna a casa dei Maneskin, Pamela inizia la sua esibizione e, mentre canta, arrivano sul palco tutte le persone a lei più care: i fisioterapisti, la sua famiglia, il suo fidanzato.

Tutti del Big Show sono intorno a lei con in mano dei cartelli con delle dediche d’amore. La ragazza è visibilmente emozionata, stupita e incredula per quello che sta vivendo.

L’esibizione è accompagnata da una voce tremante e un nodo in gola. Al termine della canzone, Pamela ringrazia tutti: finalmente dopo tanti anni di sofferenza è riuscita a coronare per una notte il sogno di tutta una vita.