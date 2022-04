Big Show: lei scopre il tradimento del fidanzato in diretta. Ma a rimediare ci pensa Giulia Salemi

La seconda puntata di Big Show condotto da Enrico Papi in onda su Canale 5, è stata palcoscenico di un tradimento scoperto in diretta. Nuove sorprese e nuovi ospiti incorniciano una serata di successo. Al fianco del conduttore ritroveremo Zeudi Di Palma, come co-conduttrice di Papi.

Miss Italia riveste alla perfezione il suo ruolo e regala al pubblico incantevoli stacchetti ideati dal coreografo Luca Tomassini. Non si può dimenticare l’inviata speciale, un ruolo rivestito magistralmente da Cristina D’Avena, famosa per le sue interpretazioni delle canzoni dei cartoni animati.

La spalla comica del conduttore e Scintilla il comico che lo accompagna anche nelle esterne. Le esibizioni puntano l’effetto sorpresa e in questi casi il pubblico presente in sala può diventare in un istante e a sua insaputa protagonista della storia.

Le riuscita delle sorprese avviene grazia alla collaborazione di parenti e amici . Spesso la persona scelta ha un sogno nel cassetto da realizzare, magari in presenza dei loro Big preferiti. La storia particolare che andremo a raccontare vede Emanuele Lori in una situazione imbarazzante.

Enrico Papi si fa consegnare il telefono dal fidanzato e invia a tutti i contatti WhatsApp un messaggio da parte del ragazzo, che chiedeva chi lo volesse incontrare. Tutto pare scorrere in maniera tranquilla, fin quando appare il nome di Giulio Padel.

Comincia uno scambio di messaggi un po’ piccanti e, al momento della chiamata, dall’altra parte del telefono a rispondere è chiaramente la voce di una donna. Lory, la fidanzata, reagisce immediatamente a tale scoperta. Di fronte al tradimento non riesce a trattenere la delusione.

Sul palco del Big Show arriva Giulia Salemi, anche lei coinvolta nello scherzo. Svelano così alla donna che è stata vittima di una messa in scena. La protagonista non è sembrata affatto entusiasta, diverso è stato per Enrico Papi che si è lasciato andare a delle fragorose risate.