“Non è leucemia, è alopecia. Se le da così tanto fastidio…” Bill Maher attacca Jada Pinkett Smith: è polemica

Will Smith che da un pugno a Chris Rock durante la notte degli Oscar per difendere la moglie Jada Pinkett Smith. Per giorni non si è parlato d’altro. Poche ore fa, un’altra polemica ha attirato l’attenzione dell’intero mondo del web.

Si tratta di un commento poco apprezzato, sull’argomento, del conduttore televisivo americano Bill Maher.

Durante il suo show Real Time with Bill Maher, il conduttore ha parlato dello schiaffo dell’attore, esordendo in riferimento all’alopecia da cui Jada Pinkett è affetta:

Voglio dire, è alopecia non leucemia. L’alopecia è quando ti cadono i capelli, ci sono cose ben peggiori. Se sei così fortunato nella vita da avere questo problema medico, dì semplicemente ‘Grazie Dio’. Non rappresenta un pericolo di vita. Fa parte, per la maggior parte delle persone, l’80% degli uomini e il 50% delle donne, dell’invecchiamento. L’invecchiamento è, credetemi lo so, il degrado della carne. Succede a tutti noi. E quindi, mettiti una fo***ta parrucca se ti dà così tanto fastidio.

Un discorso che non è affatto piaciuto al pubblico americano e che presto ha fatto il giro del mondo attraverso i social network.

Jada Pinkett ha sempre affrontato il suo problema con il sorriso e si è sempre mostrata per quella che è, con la testa rasata o il turbante.

Nonostante il suo problema a volte l’abbia messa a disagio a livello sociale, l’attrice non si è mai lasciata abbattere. Ha raccontato che la prima volta che ha visto delle ciocche dei capelli tra le sue mani, sotto la doccia, ha avuto paura. Ha visto la sua femminilità sparire ed è stata costretta a rinunciare alle sue amate acconciature. Ma nonostante tutto, ha imparato ad accettarsi e a sorridere quando si guarda allo specchio.

Will Smith ha chiesto scusa per la sua esagerata reazione dopo la brutta battuta di Chris Rock, ma nonostante le sue parole, c’è chi ancora continua a criticarlo.

E l’affermazione del conduttore americano Bill Maher non è affatto andata a genio al mondo dello spettacolo. Non sarà leucemia, come ha affermato, ma nessuno ha il diritto di giudicare la condizione di un’altra persona, senza prima indossare le sue scarpe. Questo è il comune pensiero al centro della polemica che ha visto coinvolta, di nuovo, Jada Pinkett Smith.