Chris Rock è tornato a parlare dopo lo schiaffo subito da Will Smith

La notte degli Oscar 2022 verrà ricordata di sicuro per lo schiaffo rifilato a Chris Rock da parte di Will Smith. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro del mondo e da una settimana a questa parte non si parla d’altro.

Il comico Chris stava parlando sul palco ma dopo che ha fatto una battuta sul taglio di capelli rasato della moglie di Will Smith, l’attore si è alzato e gli ha rifilato un violento schiaffo in diretta mondiale.

Tornando al suo posto Will ha poi invitato il conduttore a non fare più il nome della moglie, che soffre di alopecia e per questo è costretta a portare i capelli rasati a zero.

Will salito nuovamente poi sul palco per ritirare la statuetta come migliore attore in lacrime si è scusato con il pubblico e l’Academy.

A distanza di qualche giorno Chris Rock è tornato sulla vicenda rompendo il silenzio. Lo ha fatto da Boston alla prima del suo spettacolo comico. A dire il vero non ha nominato né Will né sua moglie, ma si è limitato a dire:

“Come è stato il vostro fine settimana? So che volete sapere del mio, ma per adesso non ho troppo da dire su quello che è successo domenica sera, non ci sono ancora battute in merito a quello. Quindi ve la faccio breve, per stasera ho un intero spettacolo da portare in scena e l’ho scritto prima di questo fine settimana. Riguardo agli Oscar, sto ancora elaborando quello che è accaduto con Will. Quindi ad un certo punto, parlerò di quello che avete visto e sarà divertente” – ha detto.

Il pubblico in sala ha applaudito e c’è anche chi ha urlato di agire per vie legali contro l’attore. Poi lo spettacolo è proseguito e lui stesso come è solito fare ha preso in giro numerosi personaggi dello spettacolo e della politica.

Intanto emergono nuovi dettagli sulla famosa giornata di domenica sera. L’Academy che organizza la notte degli Oscar ha reso noto di aver chiesto a Will Smith di abbandonare la platea dopo il clamoroso gesto, ma lui si sarebbe rifiutato.