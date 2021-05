BJ Thomas è morto e il mondo della musica è in lutto per la scomparsa del cantante americano, vincitore per cinque volte del Grammy Award e membro della Grammy Hall of Fame. Aveva 78 anni ed è venuto a mancare a causa di un cancro ai polmoni contro il quale combatteva da qualche mese. Aveva annunciato sui social la sua malattia. E la notizia della morte è stata data attraverso lo stesso mezzo.

BJ Thomas due mesi fa sui social aveva detto di soffrire di cancro ai polmoni. Oggi la triste notizia della sua scomparsa. Sul suo profilo Twitter è stato pubblicato un post che i fan non avrebbero mai voluto leggere. Soprattutto dopo aver scoperto a marzo della battaglia che stava affrontando.

È con profonda tristezza che confermiamo la morte di BJ Thomas.

Queste le parole che accompagnano una foto del famoso cantante americano nato nel 1942. E morto nel 2021.

It is with profound sadness we confirm the passing of BJ Thomas. pic.twitter.com/l2zrmtfmKw — BJ Thomas (@TheBJThomas) May 29, 2021 Fonte Twitter TheBJThomas

BJ Thomas morto a 78 anni: biografia del cantante

Billy Joe “B. J.” Thomas, questo il suo nome completo, era nato a Hugo, città e capoluogo della contea di Choctaw, Oklahoma, Stati Uniti, il 7 agosto del 1942. Ed è morto a Arlington, città dello Stato del Texas, negli Stati Uniti, il 29 maggio 2021.

Il cantante e musicista statunitense originario dell’Oklahoma è cresciuto in Texas, arrivano alla fama come cantante country pop negli anni Sessanta e Settanta. Tra i brani più famosi ricordiamo Raindrops Keep Fallin’ on My Head, scritto da Burt Bacharach e Hal David, che vinse l’Oscar alla migliore canzone diventando una hit di successo nel gennaio del 1970.

Negli anni di maggio successo ha pubblicato per la Scepter Records.

Ecco tutti i suoi album:

I’m So Lonesome I Could Cry (1966)

Tomorrow Never Comes (1966)

Sings for Lovers and Losers (1967)

On My Way (1968)

Young and in Love (1969)

Raindrops Keep Fallin’ on My Head (1969)

Greatest Hits, Vol. 1 (1970)

Everybody’s Out of Town (1970)

Most of All (1970)

Greatest Hits, Vol. 2 (1971)

B. J. Thomas Country (1972)

Billy Joe Thomas (1972)

Songs (1973)

Longhorns & Londonbridges (1974)

Reunion (1975)

Help Me Make It (To My Rockin’ Chair) (1975)

Home Where I Belong (1976)

B. J. Thomas (1977)

Everybody Loves A Rain Song (1978)

Happy Man (1979)

You Gave Me Love (When Nobody Gave Me a Prayer) (1979)

The Best of B. J. Thomas (1980)

For the Best (1980)

In Concert (1980)

Amazing Grace (1981)

Some Love Songs Never Die (1981)

As We Know Him (1982)

Miracle (1982)

Peace in the Valley (1982)

Love Shines (1983)

New Looks (1983)

The Great American Dream (1983)

Shining (1984)

Throwin’ Rocks at the Moon (1985)

You Gave Me Love (When Nobody Gave Me a Prayer) (1985)

Night Life (1986)

All Is Calm, All Is Bright (1986)

Hey Won’t You Play Another Somebody Done Somebody Wrong Song (1987)

Midnight Minute (1989)

As We Knew Him (1991)

Jesus Hearted People (1991)

Back Against the Wall (1992)

Rock & Roll Lullaby (1992)

Still Standing Here (1994)

Precious Memories (1995)

Scenes of Christmas (1995)

B. J. Thomas Sings Hank Williams and Other Favorites (1996)

I Believe (1997)

Christmas Is Coming Home (1997)

Sounds of Christmas (1998)

You Call That a Mountain (2000)

That Christmas Feeling (2005)

We Prise: Glorify Thy Name (2006)

We Prise: Just as I Am (2006)

Home for Christmas (2007)

Once I Loved (2009)

The Complete Scepter Singles (2012)

The Living Room Sessions (2013)

L’ultimo 8 anni fa. A termine di una carriera ricca di successi e un’eredità davvero unica per tutti i suoi fan e gli artisti che si sono ispirati a lui.