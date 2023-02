In occasione della conferenza stampa per la seconda serata del Festival della Canzone Italia, si torna al caso “Blanco a Sanremo 2023“, con le scuse arrivate ad Amadeus, come ha confermato lo stesso conduttore televisivo. Il direttore artistico ha confermato che il giovane cantante è andato da lui a scusarsi, chiedendo non di essere capito, ma almeno perdonato per il gesto compiuto sul palco dell’Ariston.

Nella mattina di mercoledì 8 febbraio, a poche ore dall’inizio della seconda serata del Festival di Sanremo 2023, è tornato sull’affaire Blanco. I giornalisti gli hanno ovviamente rivolto domande sul perché abbia distrutto la scenografia floreale, durante la sua canzone L’isola delle rose.

Ha solo 20 anni, ha scatenato la rabbia sui fiori, non per mancare rispetto a Sanremo.

Pare, infatti, che non funzionassero bene le sue cuffie. Amadeus ha detto che sapeva che dovesse fare qualcosa di particolare, ma non quello che ha fatto.

Blanco stamattina mi ha chiamato, era dispiaciuto. Ha chiesto scusa al Festival, a me. Ha sbagliato e questo lo sa lui per primo. Ho chiesto a lui com’è capitato e come può non capitare il futuro. Quando ci sono problemi tecnici basta alzare le mani, io mi fermo. Può capitare che qualcosa non funzioni, ci sta, è capitato. La rabbia che lui ha avuto.. è un ragazzo che tra poco compirà 20 anni, l’ha scatenata sui fiori ma non per mancare rispetto a Sanremo.

Poi ha aggiunto:

Non lo voglio scusare perché lui è consapevole di questo, non ha chiesto di essere capito, ma di essere perdonato. È il primo consapevole di aver fatto qualcosa che non avrebbe voluto fare. A 19 o 20 anni piò capitare che fai qualcosa che non vorresti fare, non vorrei buttargli la croce addosso. Vorrei accettare le scuse con serenità.

Blanco a Sanremo 2023, scuse dopo aver distrutto il palco e i fiori

Le scuse arrivano dopo l’indignazione di tutti quanti, all’Ariston e a casa, in merito al gesto del cantante che non sente la musica e si arrabbia, diventando una vera e propria furia.

Amadeus assicura che si tratta di un gesto spontaneo, niente di programmato o di finto. Anche se in molti avevano sospettato qualcosa vedendo entrare in scena Gianni Morandi con la scopa in mano per pulire il palco dopo la sua “esibizione”.