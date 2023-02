Sanremo2023 – Da non credere! È accaduto davvero. Disastro Blanco sul palco dell’Ariston

È dai tempi di Bugo e Morgan che non capitava più! Sfoderando l’ironia da consumato professionista, Amadeus ha chiuso il surreale episodio avente per protagonista Blanco.

Festival di Sanremo 2023: Blanco incontenibile e si sollevano i fischi del pubblico

Il vincitore della scorsa edizione si è inizialmente presentato sul palco con Mahmood per interpretare Brividi. Quindi, nella seconda parte della prima serata del Festival di Sanremo 2023, ha cantato il suo nuovo singolo. O, almeno, così avrebbe dovuto, perché è accaduto un fuori programma assolutamente impensabile.

Che la situazione fosse sul punto di degenerare lo si è presto capito, nel momento in cui Blanco ha distrutto l’intera coreografia, costituita da rose. La scena ha sconvolto il pubblico presente in sala, che ha subissato di fischi il cantante. I “buuu” sollevati hanno costretto Amadeus a entrare in scena per sedare i bollenti spiriti. Il presentatore ravennate ha cercato di raffreddare gli animi, provando a comprendere lo stato dell’artista.

Fin da subito ha spiegato la causa scatenante: il mancato ritorno in cuffia. La reazione scomposta di Blanco è dipesa da problemi con l’audio. I disagi tecnici lo hanno spinto a uscire dal copione. Il tentativo di Amadeus di riportare serenità non è andato granché a buon fine, visto che a lungo sono proseguite le contestazioni dei presenti.

Il direttore artistico e conduttore della settantatreesima edizione ha proposto, quindi, al rapper di tornare in un secondo momento, in modo da eseguire il brano (salvo poi ritrattare). L’atmosfera surreale riempirà di certo le prime pagine dei giornali, come ha profetizzato Gianni Morandi, che in un primo frangente ha cercato di raggiungere Blanco nel backstage.

Sull’accaduto è poi intervenuto Fiorello, che ancora una volta è accorso in aiuto del suo amico Amadeus. La simpatia dello showman siciliano ha strappato una risata, permettendo di andare oltre l’accaduto con leggerezza.