Blanco e Mahmood hanno litigato? L’indiscrezione

Senza alcuna ombra di dubbio, Blanco e Mahmood sono due dei cantanti più amati e stimati all’interno del mondo della musica. Vincitori di Sanremo 2022, la coppia ha conquistato tutti gli italiani. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, tra i due ci sarebbe stata una lite. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Blanco e Mahmood non smettono mai di stupire tutti i loro fan. Di recente entrambi sono finito al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderli protagonisti di un gossip sono stati alcuni rumors i quali rivelano presunte tensioni tra i due.

A far emergere il dubbio è stato quanto accaduto nel backstage al Radio Zeta Future Hits Live. Mentre Fedez e Tananai sembravano più uniti che mai, i diretti interessati sono apparsi a “distanza di sicurezza“. Il tutto è avvenuto nell’area hospitality, zona raggiunta dai protagonisti del concerto prima di esibirsi.

Stando a quanto riferiscono i beninformati, sembra che Mahmood era vicino alla grande sala dell’Audiorium Parco Della Musica di Roma. In un secondo momento si è seduto in disparte nell’attesa del suo turno per esibirsi sul palco. Blanco era dalla parte opposta della struttura. Dunque, sembra che i due abbiano deciso volontariamente di non incontrarsi.

A salire per primo sul palco è stato Mahmood il quale si è esibito da solo. A seguito della sua performance è giunto Blanco ed è proprio in questo momento che al suo collega è scappato un sorriso, molto probabilmente per attenuare la tensione. Tuttavia, sembra che la sintonia che era solita caratterizzare la scena sia ormai svanita. Una volta terminata l’esibizione Mahmood ha lasciato la scena al suo collega ed è andato via.