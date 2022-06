Fedez e il video divertente con la piccola Vittoria: “Se sentite bene, alla fine lo dice”

L’ultimo video pubblicato da Fedez, in compagnia della piccola Vittoria, ha fatto sorridere l’intero mondo del web. La secondogenita sta iniziando a dire le prime parole ed ha già detto “mamma”, mentre la parola “papà” non è ancora nel suo vocabolario…. Fedez però non si da per vinto!

Nel video, il famosissimo rapper continua a ripetere la parola papà, prima o poi la piccolina dovrà pur dirla! Ma Vittoria continua a rispondere “Mamma”.

Se sentite bene alla fine dice papà (non è vero).

Queste le parole ironiche scritte da Fedez nel video, mentre si vede la sua bambina allontanarsi in braccio alla sua mamma Chiara Ferragni.

I follower si sono divertiti a vedere il filmato, inviando al cantante tantissimi messaggi di supporto. Tra i tanti: “Non dirà ancora papà, ma ti ama alla follia”. Tutti certi che prima o poi chiamerà anche il suo papà, Fedez non mollare!

L’ultimo tormentone di Fedez, Tananai e Mara Sattei

È uscito da pochi giorni l’ultimo pezzo di Fedez, Tananai e Mara Sattei ed è già diventato un tormentone estivo, trasmesso dalla radio e pubblicato come accompagnamento delle stories estive su Instagram.

Il rapper ha rivelato, sempre attraverso i suoi canali social, di essersi recato a registrare il nuovo testo tre giorni prima dell’operazione per asportare il tumore neuroendocrino del pancreas.

Oggi Fedez sta bene, è riuscito a superare la sua battaglia e, nonostante la spaventosa esperienza, ha imparato una lezione molto importante. Se prima pensava soltanto ai soldi, oggi apprezza ogni minuto che la vita gli regala, soprattutto quelli con la sua famiglia. Ha capito che da un momento all’altro, tutto può cambiare in modo inaspettato.

La notizia della malattia aveva sconvolto il mondo della musica, il cantante ha potuto contare sul supporto e l’amore di tantissime persone. Ed è stato proprio questo, insieme a quello della sua famiglia, a dargli la forza e il coraggio per affrontare tutto.