Blanco e Martina Valdes si sono lasciati? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore è emersa la notizia secondo cui la storia d’amore tra Blanco e Martina Valdes sia giunta al capolinea. A rendere pubblico il rumors ci hanno pensato alcuni utenti su Instagram insieme all’esperta di gossip Deianira Marzano. Scopriamo insieme cosa tutti i dettagli di questa vicenda tanto chiacchierata.

Il nome di Blando, nome d’arte di Riccardo Fabbriconi, è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Questa volta, però, il cantante ha attirato su di sé i riflettori per un rumor che in queste ore sta circolando sul suo conto. Come già anticipato, la storia d’amore con la fidanzata Martina Valdes potrebbe essere giunta al capolinea.

Nonostante il gossip non sia ancora stato confermato né smentito, alcuni indizi social potrebbero dare per certa la notizia. Questo è quanto rivelato da un’utente Instagram all’esperta di gossip Deianira Marzano:

La fidanzata di Blanco, Martina Valdes, ieri ha pubblicato un post e lui non l’ha minimamente calcolato. Nè like, né commento, che è solito fare. In più lei ha cancellato le storie in evidenza con lui.

Un’altra utente, invece, ha commentato il gossip sul cantante con queste parole:

Io l’ho visto parecchie volte all’Esselunga di Desenzano. Perché lui abita lì vicino. Era sempre solo o con i genitori.

Nonostante il rumor abbia attirato l’attenzione di moltissime persone, c’è da dire che a riguardo si tratta solamente di ipotesi ma non di notizie certe, dal momento che i diretti interessati non si sono esposti in merito al gossip che li sta coinvolgendo in questo momento.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno ulteriori novità in merito alla notizia della presunta fine della storia tra Blanco e Martina Valdes.