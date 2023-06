Gianni Morandi si incontra con Blanco dopo Sanremo: ecco cosa è successo

Nel corso delle ultime ore, Gianni Morandi si sarebbe incontrato con Blanco per la prima volta dopo il disastro avvenuto al Festival Di Sanremo 2023. A dimostrarlo è stata una foto diffusa sui social in cui appaiono insieme i due cantanti italiani. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, tutti ricordano il clamoroso gesto di Blanco al Festival Di Sanremo 2023. Il cantante di Brescia si stava esibendo sul palco del teatro Ariston quando all’improvviso ha distrutto la scenografia prendendo a calci le rose.

Inutile dire che l’episodio in questione aveva sollevato numerose polemiche in rete contro il diretto interessato. A distanza di qualche mese dall’accaduto Gianni Morandi e Blanco si sono incontrati di nuovo per la prima volta in occasione dell’evento Italia Loves Romagna. Si tratta del concerto di Campovolo organizzato per l’Emilia.

I due sono stati avvistati uno accanto all’altro con un bel sorriso stampato in faccia. A dimostrato è stata un’immagine pubblicata dallo stesso Gianni Morandi sul suo profilo Instagram. Dunque, sembra che non ci sia stato nessun litigio tra i due cantanti, al contrario di quanto si vociferava sul web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BLANCO🇮🇹 (@blanchitobebe)

Gianni Morandi al concerto Italia Loves Romagna: il discorso di Laura Pausini

L’evento Italia Loves Romagna ha avuto un grande successo. Nel corso del concerto condotto da Amadeus Laura Pausini ha pronunciato un discorso iniziale particolarmente emozionante. Queste sono state le sue parole che hanno fatto commuovere tutti i telespettatori italiani: