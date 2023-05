Blanco: la Procura di Imperia chiede l’archiviazione per il gesto a Sanremo

In occasione della 73esima edizione del Festival Di Sanremo, Blanco si è esibito sul palco rendendosi protagonista di un gesto clamoroso. Nel dettaglio, il noto cantante aveva distrutto la scenografia finendo nel mirino delle polemiche. Adesso, la Procura di Imperia ha chiesto l’archiviazione del caso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Blanco è stato uno dei protagonisti più chiacchierati e popolari della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus aveva chiamato il celebre cantante sul palco per presentare il suo nuovo singolo “L’Isola delle rose” quando all’improvviso quest’ultimo ha distrutto la scenografia.

Il motivo di tale gesto è legato ad un ritorno audio negli auricolari difettoso. In quel momento, dopo aver preso a calci le rose sul palco del Teatro Ariston, il cantante aveva lasciato tutti i telespettatori a bocca aperta. Subito dopo la performance, lui stesso aveva affermato al fianco di Amadeus:

Non sentivo in cuffia, non potevo cantare, ma almeno mi sono divertito, la musica è anche questo.