Giulia Lisioli ex fidanzata di Branco è tornata a parlare della sua storia d’amore ormai terminata con il giovane cantante. La 19enne ha finalmente deciso di svelare la verità in merito al tradimento subito e alle sue condizioni di salute che, nelle ultime settimane hanno destato non poca preoccupazione.

In un primo momento Giulia aveva smentito ogni tipo di indiscrezione che affermava il tradimento nei suoi confronti da parte di Blanco. Oggi, con una lunga intervista al settimanale Di Più, la giovane ragazza ha deciso di rompere il silenzio e rivelare cosa è realmente accaduto dopo la vittoria a Sanremo.

Per settimane la ex fidanzata del cantante ha cercato di rimettere in piedi la sua vita ed ora, si è dimostrata pronta nel raccontare come siano andare realmente le cose. è proprio durante la lunga intervista che Giulia rivela di essere stata tradita e di essere finita in ospedale.

Blanco, l’ex fidanzata Giulia: “Dopo Sanremo mi ha tradita”

Lisioli ha così spiegato di aver scoperto il grave tradimento da un video ricevuto su internet. Un vero e proprio colpo al cuore che la 19enne non si sarebbe mai aspettata dalla persone di cui era innamorata. “Ho scoperto che Riccardo aveva un’altra in un video che mi hanno mandato su Internet. Ho visto lui in discoteca che baciava quella ragazza, una che non avevo mai visto prima” spiega Giulia.

La ragazza all’interno del video è Martina Valdes, nonché famosa ballerina del Desenzano del Garda. Una scoperta che ha portato Giulia a stare male fino al ricovero in ospedale dove, ha intrapreso una cura di ansiolitici a causa dei continui attacchi di panico.

Subito dopo il Festival di Sanremo, Giulia ha cercato un chiarimento con Blanco che è arrivato solo a distanza di due lunghi mesi. Il cantante infatti, avrebbe spiegato alla sua ex fidanzata di tenere tantissimo a lei e di aver sbagliato.

All’interno dell’intervista la Lisioli termina spiegando le parole di Blanco: “Mi ha detto che ci teneva ancora tantissimo a me. Ha sbagliato, forse era in un momento difficile, aveva tanto stress addosso. Ma io non ho sbagliato niente, l’ho amato, supportato e sopportato: dall’inizia a Sanremo”.

“Per stare dietro a lui spesso mi trascuravo. Forse è stato questo il mio errore ma ero sicura del suo amore. Mettevo davanti a tutto le esigenze di Riccardo, io venivo dopo e mi sembrava giusto così” termina la ex fidanzata del noto cantante.