Blanco rifiuta il regalo di Orietta Berti: “Ha snobbato il mio omaggio!”

Blanco rifiuta il regalo di Orietta Berti scatta a polemica. L’edizione di questo Sanremo 2022 è stata senza ombra di dubbio un vero successo. Amadeus anche questa volta ha dato dimostrazione delle sue abilità sia come conduttore, che come direttore artistico. Sul palco dell’Ariston si sono presentati artisti dal calibro altissimo.

Massimo Ranieri, Gianni Morandi ed Elisa sono solo alcuni dei nomi illustri che questa gara canora ha visto in scena. Ma ci sono anche dei piccoli retroscena. Questa volta parliamo di Orietta Berti, che dichiara di esserci rimasta male per l’atteggiamento che il cantante Blanco ha avuto nei suoi confronti.

Il giovane, insieme a Mahmood, con il brano: “Brividi” si è aggiudicato la vittoria di questo Festival di Sanremo 2022. Ma torniamo a noi. Vi sveliamo cosa è accaduto nel corso della gara canora della musica italiana, tra Orietta Berti e Blanco.

La cantante aveva fatto recapitare al giovane un omaggio speciale per lei: del peperoncino. Un rimedio, come spiega la Berti, per scaldare la voce. L’omaggio però oltre a questo voleva essere anche una sorta di portafortuna, che il ventenne ha però rifiutato: “Un po’ pesanti questi, mi irritano”. Ovviamente il rifiuto non è piaciuto.

La 78enne, che vanta ormai una carriera storica come cantante, ha trovato poco garbato l’atteggiamento del suo collega. “Blanco ha snobbato il peperoncino. Lui non sa che l’anno scorso ho dato i peperoncini ai Maneskin e hanno vinto.

Li hanno molto apprezzati. Tanto per cominciare, mettiamo le cose in chiaro, eh. Fanno bene alla voce, danno tanta energia eh!”, ha dichiarato Orietta Berti. Ovviamente tale gesto non è piaciuto neanche agli utenti social, che hanno criticato aspramente.

Su Twitter molti utenti hanno giudicato l’atteggiamento di Blanco poco rispettoso nei confronti di un artista del calibro di Orietta.