Una bellissima notizia per Orietta Berti, diventerà di nuovo nonna. Il secondogenito Otis e la nuora avranno presto un bambino

Una notizia bellissima per Orietta Berti, che inizia il 2022 con il sorriso. La famosa cantante ha rivelato durante la trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, che presto diventerà nonna.

Suo figlio Otis e la nuora quest’anno stringeranno tra le braccia un bambino. Orietta Berti ha confessato di non aver sospettato nulla, visto l’abbigliamento largo della futura mamma e le poche visite a causa dei suoi impegni di lavoro, ma ora la notizia è diventata ufficiale e lei è molto felice.

Una notizia che ha fatto sorridere il pubblico televisivo e i suoi numerosissimi fan, che le hanno lasciato i più sinceri auguri.

Dopo la piccola Olivia, figlia del secondogenito Otis, la star diventerà di nuovo nonna. Oltre alla bellissima notizia, la Berti ha svelato anche che il futuro nascituro potrebbe avere un nome che inizia per O. È quella che sembra proprio una tradizione di famiglia. Il marito storico della cantante si chiama Osvaldo, il loro primogenito Omar, il secondogenito Otis e la prima nipotina Olivia.

Una rivelazione che ha suscitato la curiosità degli italiani, che dovranno attendere ancora un po’ per scoprire come si chiamerà il prossimo membro nella famiglia della super vip.

Orietta Berti e la grande fama dopo la canzone “Mille”

Il 2021 è stanno un anno d’oro per Orietta Berti, che ha raggiunto un grandissimo successo grazie alla canzone “Mille“. La sua era già una carriera prosperosa e ricca di trofei, ma grazie al brano quattro volte disco di platino, la cantante è di nuovo sotto i riflettori.

Mille è nata dopo una collaborazione dei tre artisti di Sanremo, Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro. Il ritornello, come rivelato da Jonathan Kashanian, doveva essere inizialmente affidato alla cantante Annalisa, ma per motivi che non sono stati resi noti, è stato affidato alla Berti.

Orietta è una del personaggi più celebri del 2021. La rivista Vanity Fair l’ha definita la vera sorpresa della stagione.