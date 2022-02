Lo conosciamo tutti come Blanco, ma all’anagrafe lo troviamo come Riccardo Fabbriconi.

In questi giorni il suo talento continua a spopolare e la canzone vincitrice di Sanremo 2022 risulta essere la più ascoltata di Spotify.

In un’intervista rilasciata a Esquire, il compagno artistico di Mahmood ha svelato da dove è nato il suo nome d’arte. Il suo nome è nato davvero per gioco e grazie al suggerimento di un amico:

In realtà Blanco è nato a caso, me l’ha dato un mio amico in studio. Avevo fatto il mio primo pezzo, due anni fa, registrato amatoriale con un microfono bucato. Volevo farlo uscire senza nome. Poi è arrivato un mio caro amico e mi fa «chiamati Blanco». Così, proprio a caso.

Il successo per il ragazzo prosegue, dopo il sold out totale di tutti i suoi concerti, Blanco ha svelto che. non vede l’ora di partecipare all’Eurovision:

Se andremo all’Eurovision? Direi di sì! Tanto più che siamo in Italia. Se la porteremo in italiano o se la tradurremmo in inglese? Io vorrei portare la canzone italiana nel mondo. Non sappiamo se la tradurremo. Alla canzone abbiamo iniziato a lavorarci a luglio, abbiamo scritto le strofe in estate ognuno a casa propria, e poi ci sono rivisti a ottobre. È stato un travaglio ma le cose vanno lavorate.

In questi giorni le curiosità sulla canzone più amata di sempre impazzano, e Blanco ha svelato un altro dettaglio: