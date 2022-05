Blind, perché ieri era assente all’Isola dei Famosi? Svelato il motivo

Alvin ha svelato il motivo per cui il cantante non era ieri in puntata.

Ieri nuova puntata dell’Isola dei Famosi e in Palapa si è notata l’assenza di un naufrago. Blind non ha partecipato alla serata e nemmeno nei daytime degli ultimi giorni è comparso.

Sui social molti fan si sono chiesti come mai il cantante fosse assente dall’isola da e in puntata. In molti si sono anche lamentati della totale assenza di informazioni a riguardo criticando l’atteggiamento della produzione, come se Blind non fosse un concorrente importante.

Ma ieri sera in puntata ci ha pensato Alvin a svelare l’arcano. L’opinionista ha svelato in diretta che Blind è stato costretto alle cure dei medici per una infezione cutanea.

“Blind non è insieme agli altri naufraghi perché da ieri è nella nostra infermeria. Ho parlato col nostro dottore e tutta la sua equipe e ci hanno detto che preferiscono tenerlo per tre giorni lontano dal sole e dall’acqua salata a causa di una infezione cutanea. Nulla di grave, nulla per cui preoccuparsi. L’ho incontrato personalmente ieri ed è dispiaciuto per questo” – le parole di Alvin.

Fonte: web

Nulla di grave quindi per il cantante, ancora qualche giorno e potrà tornare sull’isola insieme a tutti gli altri naufraghi per cercare di arrivare fino alla fine. Di tempo non manca visto che quest’anno l’edizione dell’Isola dei Famosi sembra abbia tutta l’intenzione di durare fino a giugno.

Data l’assenza di Blind intanto ieri i naufraghi non hanno potuto nominarlo e lui ovviamente non ha partecipato alle nomination. Al termine della puntata a finire al televoto sono Edoardo Tavassi, Marialaura De Vitis, Lory del Santo e Marco Cucolo.

A finire su Playa Sgamada invece Laura Maddaloni e Fabrizia Santarelli che raggiungono Clemente Russo. Nessun naufrago è stato eliminato.