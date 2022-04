Regolamento infranto per la moglie di Clemente Russo ed è scattata la squalifica nella prova.

Ieri nuova puntata dell’Isola dei Famosi. In apertura di puntata Ilary Blasi ha letto il verdetto del pubblico ai due nominati della settimana: Ilona Staller ed Edoardo Tavassi.

Il pubblico ha deciso che a lasciare l’isola per trasferirsi su Playa Sgamada è Ilona, in arte Cicciolina, mentre per il fratello di Guendalina l’avventura può proseguire sull’isola principale.

Poi è arrivato il momento di decretare il leader della settimana. Ilary ha chiesto ad ogni naufrago di fare un nome di chi secondo loro meritasse di diventare leader. La maggior parte dei voti sono andati a Laura Maddaloni e in studio in molti hanno sospettato un accordo.

Roger ha votato Laura ammettendo di vederla “come un leader anche nella vita reale”. Stessa cosa per Estefania, Clemente e Nick che ha detto “è sportiva e la vedo come leader”.

Fonte: web

Dello stesso avviso Nicolas Vaporidis “è una donna determinata e mi sembrava giusto nominare una donna” ed Edoardo.

Una maggioranza di voti verso Laura che ha insospettito sia Ilary che Alvin visto che era stato chiesto ai naufraghi di non parlare ed accordarsi sul nome da fare.

Fatto sta che Laura è finita alla prova leader scegliendo di farla con Roger Balduino. I due naufraghi dovevano portare, strisciando, un pallone lungo un percorso colpendolo con la testa e con mani e piedi legati. Il percorso era molto irto visto che dovevano superare anche una vasca piena di fango.

A trionfare è stata Laura Maddaloni che però siccome si è aiutata con le ginocchia durante tutto il tragitto è stata squalificata. Per questo il nuovo leader della settimana è Roger Balduino che potrà godere così dell’immunità per le prossime nomination.

In nomination al termine della puntata sono poi finiti Licia Nunez, Marco Cucolo, Edoardo e Guendalina Tavassi.