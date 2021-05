Chiara Ferragni ancora una volta al centro di polemiche per i prezzi dei suoi capi

Chiara Ferragni sta lanciando i nuovi articoli della sua collezione estiva. Tra i vari capi ha messo in vendita troviamo una speciale borsa mare in plastica brandizzata con il suo nome. Ciò che ha scatenato polemiche è stato sicuramente il prezzo di vendita. La borsa, destinata a diventare un cult dell’estate 2021 (si spera senza restrizioni), è disponibile da qualche giorno sul sito Chiara Ferragni Collection con la seguente descrizione: “Tote bag rosa trasparente. Dettaglio “Logomania” sui manici“. Disponibile in 3 colori: rosa, verde e azzurro. Il prezzo della sua borsa mare di plastica? Ben 175 euro.

L’annuncio è arrivato anche sulla pagina Instagram del brand: “SUMMER CALL! Preparati con le nostre tote bag #Logomania 💕🌊☀️🌴” – si legge nella didascalia. Anche Chiara ha lanciato l’accessorio glamour sulle sue stories di Instagram. Immediati i commenti dei fan.

C’è chi ha apprezzato l’accessorio “Bellissima, super glamour”, e ancora: “È stupenda“. E c’è chi invece ritiene il prezzo eccessivo: “175 euro per una borsa di plastica è una follia”. Al di là dei gusti personali, non c’è dubbio che sarà l’ennesimo sold-out della collezione. Ormai Chiara Ferragni è un’ imprenditrice visionaria che trasforma in oro tutto ciò che tocca.

Chiara Ferragni oggi festeggia il compleanno

Oggi 7 Maggio l’influencer festeggia anche il suo 34esimo compleanno. L’ultimo regalo che si è fatta è stato entrare nel cda di Tod’s. Mossa che ha portato la società quotata in borsa a balzare alle stelle: basti pensare che, dopo l’annuncio dell’ingresso di Chiara Ferragni, il titolo a Piazza Affari ha guadagnato immediatamente l’11,5%.

A 34 anni secondo Forbes è l’influencer più potente del mondo. E con il marito Fedez, sempre più impegnato su temi sociali e politici, i “Ferragnez”, come li hanno ribattezzati, formano una delle coppie più influenti d’Italia. Il suo compleanno ha deciso di festeggiarlo in un resort nel verde delle colline toscane insieme a famiglia e amici.