Chiara Ferragni lancia la salopette per neonate: le critiche per il prezzo esagerato

Il nuovo brand di Chiara Ferragni sta avendo molto successo. Recentemente la showgirl ha lanciato anche la linea neonata, dedicata alla sua piccola Baby V. Una linea che di certo non è stata risparmiata dalle critiche degli haters, che hanno attaccato la Ferragni per i prezzi troppo alti.

In molti, l’hanno definita un’ingiustizia, altri hanno sottolineato il fatto che una tutina per una neonata viene utilizzata meno di un mese, visto il modo in cui crescono velocemente. E un prezzo del genere è davvero esagerato.

Ma perché tutte queste critiche? L’influencer ha presentato l’ultimo arrivo della collezione New Born. Una bellissima salopette da neonata rosa e bianca e con disegnato il classico occhio del logo di Chiara Ferragni. Sul sito ufficiale, è possibile acquistare la piccola salopette per un prezzo di 216 euro.

Ci sono anche altri bellissimi capi, sempre per una femminuccia e sempre di colore rosa, ma per acquistare una tutina sono necessari almeno 100 euro, più le spese di spedizione. Quest’ultime sono gratuite a partire da 160 euro.

Non è la prima volta che Chiara Ferragni viene attaccata per i prezzi troppo cari, ma in sua difesa, sono arrivate anche tante persone che hanno risposto agli haters con le rime. Nessuno è costretto a comprare un capo costoso e firmato che non può permettersi. Quello dell’influencer è un brand e come tanti altri, ha i suoi prezzi.

Chiara Ferragni e la linea New Born

La nuova linea New Born è stata molto apprezzata, una delle tutine è già sold out. Su sito è possibile trovare diverse tutine per neonata, un vestitino rosa molto raffinato, un completo eyestar e diversi cappellini.

La piccola modella Vittoria ha già fatto innamorare l’intero mondo del web! Ogni giorno, l’influencer delizia i suoi numerosi fan con le nuove foto della bambina. I Ferragnez sono oggi una delle famiglie più seguite e più amate dal mondo dei social network!