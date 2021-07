Ti ricordi di Brandi e Kandi? Le due gemelle sono diventate famose sul piccolo schermo per aver partecipato al programma Vite al limite, nel quale persone disperate con problemi di salute legate al peso chiedono aiuto al dottor Nowzaradan per riprendere in mano le redini delle loro vite. Che fine hanno fatto le gemelle?

Brandi e Kandi hanno raccontato la loro storia nel programma che ha come centro la clinica di Houston in Texas del dottor Nowzaradan. Una storia commovente ed emozionante, che ha visto protagoniste le due gemelle, le cui vite sono state seguie anche in seguito al trattamento per predere peso.

Per fortuna ora le due gemelle stanno bene, anche se non è stato facile perdere i chili di troppo. Brandi si è dovuta sottoporre a un’operazione di chirurgia plastica per ridurre lo stomaco e perdere i chili di troppo. Kandi, invece, ha avuto problemi di cuore, proprio a causa del peso eccessivo.

Nello show seguitissimo in tutto il mondo Kandi ha messo tutti in allarme quando i medici hanno dovuto ricorrere al coma farmaceutico per problemi legati alle cure. Purtroppo non sempre i trattamenti vanno bene come si desiderebbe, nonostante tutta la forza di volontà.

Oggi, secondo quello che racconta il magazine Looper, le due sorelle gemelle sarebbero irriconoscibili. Continuano a stare attente, a mangiare sano e ad allenarsi, così da non vanificare tutti i risultati ottenuti finora con sacrifici.

Brandi e Kandi di Vite al limite oggi

Brandi la possiamo seguire sui social. Kandi è mamma e spesso la sorella le fa da baby sitter, fiera dei suoi nipotini, che talvolta appaiono anche nei suoi racconti online.

Insomma, davvero una bella soddisfazione per le due sorelle che insieme hanno lottato per superare i loro limiti e riappropriarsi delle loro vite. Un esempio di tenacia da prendere come punto di riferimento.