Brando Ephrikian ha scelto: con chi ha lasciato lo studio di Uomini e Donne

Quando si devono prendere decisioni importanti, molte volte serve del tempo per poter valutare al meglio la situazione. Sicuramente Brando Ephrikian ha preso tutto il tempo necessario per scegliere al meglio la sua corteggiatrice. Infatti, nella puntata di oggi, 12 marzo, il tronista ha fatto la sua scelta. Scopriamo con chi ha lasciato lo studio di Uomini e Donne, se con Beatriz o Raffaella.

Brando Ephrikian

Il trono di Brando Ephrikian quasi certamente è stato uno dei più lungi del programma di Uomini e Donne. Infatti il tronista si è preso tutto il tempo necessario per fare la sua scelta. Questi tempi così lunghi hanno costretto le sue corteggiatrici ad importanti sacrifici. Infatti, come ha raccontato Raffaella, entrata nel programma in un secondo momento, è stata costretta ad abbandonare il suo lavoro per poter partecipare. Ma oggi, l’attesa per le sue due corteggiatrici è finita, Brando ha deciso con chi uscire dagli studi di Uomini e Donne.

Già la scorsa settimana il tronista sembrava pronto a fare la sua scelta, ma all’ultimo minuto aveva fatto un passo indietro lasciando nel dubbio sia i telespettatori che le due corteggiatrici. Beatriz ha convinto Brando fin dal primo giorno, mentre per Raffaella il percorso è stato in salita. Infatti, dopo le prime puntate, Brando era intenzionato ad eliminare Raffaella perché poco coinvolto sotto il profilo estetico. Ed oggi 12 marzo, Brando ha scelto con chi delle due proseguire il viaggio fuori dagli studi.

A fornirci le anticipazioni della scelta è Lorenzo Pugnaloni, che ha svelato a tutti i fan di Uomini e Donne, la tanto attesa scelta del tronista. Alla fine la scelta di Brando Ephrikian è ricaduta su Raffaella Scuotto, che ha risposto si. Beatriz si è dovuta accontentare di un no, nonostante il feeling tra i due fosse molto forte sin dal primo giorno.