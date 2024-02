Uomini e Donne, la scelta di Brando è scontata: l’indizio chiave trovato sui social del padre

Le ultime indiscrezioni da Uomini e Donne sulla scelta del cavaliere Brando arrivano più dal pubblico del programma che dagli addetti ai lavori. Un segnale chiaro, però, è stato rintracciato sui social, precisamente sul profilo Instagram del padre di Brando Ephrikian. I fan più attenti hanno notato un particolare significativo.

Il percorso di Brando è stato altalenante, diviso tra Beatriz e Raffaella. Nell’ultima puntata, si è verificato un bacio tra Brando e Raffaella, e diverse critiche erano arrivate a Beatriz.

Scrive un utente sui social: “È assurdo che ogni puntata Beatriz si alzi per i suoi due minuti di show. Stai giù con i piedi per terra, cara, non sei nessuno”. Alcuni attaccano anche Raffaella: “Questa ragazza è così noiosa, probabilmente sarà la scelta di Brando, ma immagino che tutto finirà come un gatto sulla tangenziale”.

A poche settimane dalla scelta, è arrivata anche un’indiscrezione clamorosa, poi divulgata dall’osservatore ed esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Ho notato che il padre di Brando segue Beatriz su Instagram. Segue solo lei delle due corteggiatrici… chissà se sarà lei la scelta. Ho notato che la segue da settembre.

Secondo alcuni telespettatori la notizia sulla scelta di Brando è affidabile e significativa. Non si tratterebbe solo di una voce, tanto che è stata riportata anche da ‘Blasting News’. Si legge, infatti: “Il padre del tronista sembra avere una preferenza per Beatriz. Sembra che la segua sui social dal settembre. Pare che il padre di Brando tifi per Beatriz e chissà se dietro a questo follow social possa nascondersi l’intenzione di Brando di lasciare la trasmissione con lei”.

Resta da vedere come si svilupperà questa situazione. Nel frattempo, le polemiche sul trono di Ida Platano e sul cavaliere Mario continuano. Si legge tra i commenti del pubblico: “È un manipolatore e un bugiardo. Diffidate da uomini così. Fa la vittima e incolpa lei per i suoi errori. Un uomo tossico. E ora, nonostante tutto, è uscito dallo studio. La cosa più assurda è che lo difendono anche. Donne e uomini, fatevi sempre rispettare”.