Brando Giorgi operato dopo l’incidente sull’Isola e promette scintille

Brando Giorgi è tornato in Italia dove si è sottoposto all’intervento chirurgico agli occhi dopo l’incidente subito all’Isola dei Famosi che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo il reality. L’attore ha subito il distacco della retina mentre si trovava sull’Isola accanto al fuoco che aveva acceso. Nei giorni scorsi ha ripreso anche possesso dei suoi profili social che ha sfruttato in questi giorni per documentare il decorso post-operatorio.

L’attore, una volta arrivato a casa, ha potuto riabbracciare i suoi cari, e ha pubblicato una foto tenerissima sul suo profilo Instagram con i figli Camilla e Niccolò: “Tornare a casa e sentirsi un re. Grazie alla mia famiglia e a tutti voi per il supporto” – ha scritto a corredo dello scatto tenerissimo. Ad accoglierlo virtualmente tantissimi fan che non le hanno fatto mancare il loro appoggio. Tra i commenti si è visto anche quello di Samantha De Grenet reduce dalla partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip che ha scritto: “Mi è veramente dispiaciuta la tua uscita dall’ isola, ma la cosa importante è che tu stia bene… Abbraccio te e la tua bella famiglia”.

Brando Giorgi rassicura i fan sul suo stato di salute

Nel frattempo Brando ha aggiornato anche i fan sul suo stato di salute condividendo delle storie su Instagram: “Scusatemi se ho gli occhiali da sole, mi sento un po’ sciocchino, ma non è un bel vedere” – ha scherzato. Poi ha rassicurato tutti coloro che negli ultimi giorni si erano preoccupati per le sue condizioni: “L’operazione è andata bene, devo stare steso per questi due giorni ma ne avrò ancora per parecchi giorni”.

Nonostante l’uscita anzitempo dal reality Brando non si è scoraggiato e ha promesso di non vedere l’ora di riprendere l’avventura anche se soltanto dallo studio come opinionista: “Spero quanto prima di poter andare in trasmissione per provare a difendermi un po’” – ha affermato.